Нилов прокомментировал массовое возвращение россиян из Турции без багажа

Дума ТВ

Глава Кoмитета ГД пo труду, сoциальной пoлитике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал инцидент вокруг российских туристов, которые несколькими рейсами вернулись из Турции без багажа. Перевозку осуществляла авиакомпания Turkish Airlines.

В Госдуме прокомментировали массовое возвращение россиян из Турции без багажа
© globallookpress.com

Данную ситуацию парламентарий назвал издевательством по отношению к клиентам, а также призвал принять необходимые меры для разбирательства.

«Такие вещи, считаю, нужно пресекать на корню: для этого направляю запросы в Минтранс, Росавиацию и транспортную прокуратуру. Извинения, багаж и компенсация – то, что должен получить каждый пострадавший в самые кратчайшие сроки», —написал Нилов в своем Телеграм-канале.

Ранее член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин предупредил о новой волне фишинговых атак, маскирующихся под уведомления от авиакомпаний.