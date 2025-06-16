В Госдуме прокомментировали массовое возвращение россиян из Турции без багажа

Глава Кoмитета ГД пo труду, сoциальной пoлитике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал инцидент вокруг российских туристов, которые несколькими рейсами вернулись из Турции без багажа. Перевозку осуществляла авиакомпания Turkish Airlines.

Данную ситуацию парламентарий назвал издевательством по отношению к клиентам, а также призвал принять необходимые меры для разбирательства.

«Такие вещи, считаю, нужно пресекать на корню: для этого направляю запросы в Минтранс, Росавиацию и транспортную прокуратуру. Извинения, багаж и компенсация – то, что должен получить каждый пострадавший в самые кратчайшие сроки», —написал Нилов в своем Телеграм-канале.

Ранее член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин предупредил о новой волне фишинговых атак, маскирующихся под уведомления от авиакомпаний.