Российские туристы стали охотнее бронировать туры заранее

На вопрос «Купили ли вы уже тур на лето», предложенный аудитории тг-канала «Крыша ТурДома» 11 июня, 24% из 2,5 тыс. его участников ответили «Да, еще несколько месяцев назад».

С учетом того, что 13% респондентов не дали значимого ответа, а еще 32% «не планируют в этом году летний отдых», получается, что ранним бронированием воспользовалась почти половина тех, кто собирается отправиться в туры.

Как видим, из тех, кто еще не бронировал отдых, но намерен это сделать, только 10% хотят воспользоваться горящими предложениями (а значит, покупать last minute – «в последний момент». – Ред.), а 11%, по всей видимости, настроены на приобретение турпакетов не за считаные дни до вылета. Значит, и здесь соотношение тоже примерно «50 на 50».

По словам руководителей туроператорских компаний, успешной у них всегда считалась продажа по раннему бронированию 30% запланированных на летний сезон объемов. В этом году показатель заметно выше. Вероятность такого тренда обсуждалась в профессиональном сообществе еще в начале весны. Результаты нашего опроса показывают: предположения подтвердились, туристы в этом году действительно стали охотнее покупать туры заблаговременно.

Раннее бронирование не всегда гарантирует лучшую цену, бывает, что ближе к началу сезона появляются и более выгодные предложения. Зато туристы, которых интересует размещение в наиболее востребованных отелях или конкретные категории номеров, гарантированно их получают, тогда как при покупке в последний момент это не всегда возможно. Некоторое уменьшение доли тех, кто «охотится» за скидками last minute, говорит и о том, что на фоне заметного удорожания отдыха в последние годы в туры отправляется более обеспеченная публика, для которой качество не менее важно, чем возможность сэкономить.

Ранее мы писали о споре туристов, не сошедшихся во мнениях, где лучше отдыхать – в Сочи или на курортах ОАЭ.