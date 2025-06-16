В Ассоциации туроператоров назвали безопасные способы покинуть Израиль

Россиянам рекомендуют покинуть Израиль. Об этом в эфире «Россия 24» 16 июня заявил посол России в этой стране Анатолий Викторов. По его словам, через круглосуточный переход можно перейти границу с Египтом, затем направиться в Шарм-эль-Шейх или Каир и улететь в Россию. Как покинуть страну организованным туристам, «Парламентской газете» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

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— Артур Сиракович, как россиянам покинуть Израиль через границу с Египтом?

— Процедура несложная, нужно предъявить паспорт, пройти сначала израильских пограничников, затем египетских. Организованных туристов в Израиле осталось очень мало, люди не продолжают отдых, а покидают страну. В основном путешественники, купившие тур через туроператоров, находятся на Красном море в Эйлате. А из Эйлата можно перейти границу и в Египет, и в Иорданию. Город фактически разделен на две части — Эйлат находится в Израиле, Акаба — в Иордании. Никаких сложностей в пересечении границы с Египтом или Иорданией для наших граждан быть не должно, эти страны являются безвизовыми. Нужно лишь добраться до пункта перехода. Если же туристы планируют добираться в Россию из Саудовской Аравии, то для этой страны нужна электронная виза.

— В каких странах отдых окажется под вопросом из-за конфликта Израиля и Ирана?

— В первую очередь ситуация затронет путешествия в Иорданию. Но в эту страну турпоток из нашей страны несущественный.

— Зато Арабские Эмираты очень популярны среди наших туристов.

— На отдых в ОАЭ конфликт уже повлиял. Воздушный коридор, который арабские и российский перевозчики использовали на среднефюзеляжном флоте, недоступен, а облет требует увеличения дальности полета. В этом основная сложность — россияне застряли в Эмиратах и не могут вылететь на ряде перевозчиков. У тех, кто использует большие самолеты, проблем с дальностью полета не возникает. Но во флоте перевозчика может и не быть больших судов, а у маленьких нет возможности для долгого полета.

Мы рассчитываем, что в течение двух-трех дней восстановится нормальное расписание полетов или как минимум завершится перевозка транзитных туристов и тех, что находятся в Эмиратах. По дальнейшему продолжению полетов ситуация пока непонятна.