Некоторые вещи, которые кажутся безобидными сувенирами, на самом деле вывозить запрещено.

Во Вьетнаме нельзя вывозить ракушки, кораллы и изделия в форме черепах. А с острова Фукуок запрещено брать с собой знаменитый рыбный соус – из-за резкого запаха его не разрешают к перевозке.

В Турции особое внимание стоит уделить покупкам: сохраняйте чеки, особенно если приобрели ковры. Также запрещен вывоз ракушек и камней – их могут признать частью культурного наследия.

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В Тунисе под запретом вывоз лекарств, изделий из пальмового дерева, национальной валюты и даже хны – ее считают потенциально опасной.

Прежде чем собирать чемоданы, стоит уточнить местные

правила – это сэкономит нервы и защитит от штрафов на границе.

Подробнее об этом рассказали в видео на странице @zhilibyli_ru.