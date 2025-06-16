Air Arabia начала вывоз российских пассажиров из Арабских Эмиратов

Информация, которой вчера поделились с «ТурДомом» туроператоры, подтвердилась – авиакомпания Air Arabia организует вывозные рейсы, чтобы отправить домой своих российских пассажиров. Они находятся в ОАЭ с пятницы, 13 июня, когда перевозчик приостановил полеты из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. Проживание в отелях им обеспечили туроператоры.

Первый рейс, G9 805, уже находится в воздухе, еще один, с номером G9 956, сейчас готовят к вылету в аэропорту Шарджи. Как рассказала «ТурДому» одна из пассажирок, Анна Филатовская («Русский Экспресс»), самолет вылетит с полуторачасовой задержкой. Учитывая дозаправку в Ташкенте, время в пути до аэропорта Домодедово составит 9 часов.

По словам Анны Филатовской, этим же рейсом отправятся в Москву и туристы, которые должны были возвращаться из Абу-Даби рейсом Air Arabia Abu Dhabi.

«Из Абу-Даби ехали ночью 2 часа. Сейчас ждем посадку в самолет».

Ранее в российском посольстве в Дубае рассказали, что из-за приостановки рейсов арабских перевозчиков в ОАЭ задержались около 3000 россиян. Авиакомпания flydubai первой возобновила полеты в Россию. Что касается Air Arabia, то пока организованы только вывозные рейсы. О возврате к прежнему расписанию речи нет – это связано с тем, что перевозчик использует Airbus A320, которые могут следовать по удлиненному 9-часовому маршруту только с дозаправкой. На сайте Air Arabia сегодня появилась информация об отмене рейсов в РФ и обратно на 16 июня. Это значит, что вылететь на отдых в ОАЭ туристы с билетами этой авиакомпании сегодня не смогут. Им предложено перебронировать полет на другие даты или оформить ваучер.