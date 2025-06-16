Назван новый способ обмана российских туристов перед отпуском в Европе

Российских туристов, планирующих отпуск в Европе, обманывают во время оформления виз. Новые уловки мошенников в беседе с Антон Немкин.

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По сообщению члена комитета Госдумы по информационной политике, аферисты стали массово создавать сайты, имитирующие платформы известных компаний, которые предлагают быстро оформить визу или туристическую страховку.

«Пользователю предлагается заполнить форму, оплатить услугу и ждать подтверждения, однако в реальности документы не оформляются, а деньги исчезают вместе с сайтом», — отметил Немкин.

Для распространения информации о таких сайтах злоумышленники прибегают к контекстной рекламе или делают рассылку в мессенджерах. На платформах мошенники копируют внешний вид сайтов официальных структур, в том числе гербы, бланки заявок и отзывы туристов.

«Людей сегодня обманывают не только через взлом, но через психологическое давление, обещания простоты и скорости, особенно в таких чувствительных сферах, как международные поездки», — заявил депутат.

Он отметил, что чаще всего жертвами становятся пожилые люди, студенты и сезонные работники, которые не умеют проверять подлинность интернет-ресурсов.

Ранее Антон Немкин предупредил россиян о массовом размещении в интернете рекламы с «горящими» турами, которые на деле оказываются мошеннической схемой для отъема денег. Также злоумышленники используют объявления о сдаче жилья на популяных курортах России.