Российские туроператоры приостановили продажу туров в Иран и Израиль после соответствующей рекомендации Минэкономразвития РФ, аннуляции путевок в эти страны незначительны, так как направления не являются массовыми. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Минэкономразвития вслед за МИД рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль, а туроператорам - приостановить продажу туров. Как рассказали в туркомпаниях, продажи остановлены, есть небольшое количество аннуляций уже забронированных туров, но очень немного, так как оба направления не массовые", - говорится в сообщении.

Как уточнили в РСТ, аннуляции туров в эти страны исчисляются десятками. Принимающие компании туроператоров в Иране и Израиле поддерживают связь с находящимися там российскими туристами и следят за их безопасностью. На момент обострения конфликта в Иране и Израиле находилось до 500 российских туристов.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы.