Turkish Airlines снова потеряла багаж российских туристов

В ночь на понедельник на рейсах Turkish Airlines из Антальи в Москву пассажиры опять остались без багажа. Об этом редакции TourDom.ru сообщили сами туристы.

«Turkish Airlines снова не привезла багаж с нескольких рейсов: ТК211, ТК3002 и ТК3038. Огромная очередь, чтобы отдать заявление на утерю во Внуково», – поделился видео один из путешественников.

Судя по кадрам, десятки людей ожидают возможности пройти бюрократические формальности, чтобы найти свои чемоданы. Как заметили подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», два из трех рейсов – это «дочки» Turkish Airlines, один – непосредственно сам турецкий нацперевозчик. При этом флагманская авиакомпания старается не допускать подобных ситуаций, но на фоне последних событий это уже второй такой случай за выходные. Например, в субботу без багажа остались пассажиры сразу 5 рейсов Turkish Airlines, прилетевших из Антальи в Москву.

Некоторые подписчики «Крыши ТурДома» советуют в подобных ситуациях писать заявление в онлайн-формате, чтобы не стоять в очередях. Однако это не всегда возможно.

«Вы процедуру оформления утраты багажа при прилете из-за границы представляете? Я зимой оформлял в Домодедово (“Эфиопские авиалинии”). Два часа при очереди 5 человек. Сначала оформляете утерю, потом вам выдают бумагу (3 экземпляра) для таможни (с примерным описанием содержимого чемодана), которую вы лично сдаете в красном коридоре таможни, второй экземпляр оставляете себе. Багаж считается не сопровождаемым. И если найдут, вы получите его дней через 5. При этом надо звонить в аэропорт и авиакомпанию и напоминать», – делится опытом один из путешественников.

Turkish Airlines официально ситуацию пока никак не комментирует.