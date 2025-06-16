Турист рассказал, как в Польше относятся к российскому рублю

Россиянин рассказал, можно ли расплатиться в Польше, состоящей в ЕС, рублями. По словам мужчины, евро в стране до сих пор не пользуется популярностью, так как местное население предпочитает злотые.

Поэтому мужчина, обнаружив, что в его кошельке остались только рубли, попросил продать ему хотя бы воду, так как его замучила жажда.

Вместо ожидаемого отказа россиянин не только услышал готовность принять российские рубли, но и русскую речь.

«Конечно, я возьму рублями! Отчего же не взять? А вы – берите всё, что пожелаете, а воду — берите в подарок!» — ответила полячка.

В своём блоге TrueStory Travel турист предположил, что бы произошло, если бы он со злотыми явился бы в «Пятёрочку» или «Магнит». В знак благодарности он решил «сделать кассу» продавщице и накупил в магазине множество разнообразных товаров.

Правда, он уточнил, что купил продукты не в сетевом магазине, а небольшом магазине, который находится в 20 км от границы с Россией.