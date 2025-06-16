Туристка рассказала о недостатках отдыха в Шри-Ланке

Туристка посетила Шри-Ланку и объяснила, что нужно знать о стране и отдыхе здесь. По словам девушки, не стоит выбирать для проживания отели, расположенные в джунглях.

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В большинстве случаев номера в них имитируют традиционные жилища региона, поэтому окна здесь заменяют деревянными ставнями, которые невозможно открыть. Отсутствие возможности открыть окно для естественного освещения является серьезным минусом, отметила туристка.

Кроме того, через ставни могут проникнуть насекомые и даже мелкие рептилии.

К примеру, в своем номере путешественница обнаружила скорпиона внушительных размеров — около 10 см, сообщило издание «Тонкости туризма».

Не оправдали надежд и предложенные экскурсии. К примеру, дорога до парка сафари занимала три часа, а на саму прогулку отводили непродолжительное время.

Ранее специалист по туризму рассказала, как комфортно отдохнуть в Абхазии. А россияне пожаловались на антисанитарию на пляжах Абхазии.