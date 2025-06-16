Пассажиры 34 часа ждали вылета из Петербурга в Шарм-эль-Шейх

Рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Петербурга в Шарм-эль-Шейх задерживается на 34 часа. Соответствующая информация появилась на онлайно-табло Пулково.

Предварительно, вылет самолета запланирован на 10.05 16 июня вместо 0:15 в воскресенье.

Когда впервые было объявлено о задержке, пассажирам, ожидающим вылет, предоставили номера в отеле, однако позже их выселили, поэтому ожидать информацию о ситуации с лайнером людям пришлось в холле.

Ближе к полуночи 15 июня ожидающих рейс пассажиров поселили в новые номера.

В то же время они пожаловались, что туроператоры и гиды неохотно доносили информацию до людей.

«Никто толком ничего не говорит, когда вылетаем»,- рассказала петербурженка.

Ранее Анталья была признана худшим курортом за задержку рейсов.

Также туристы пожаловались на пробки в Анталии.