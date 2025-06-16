«Взрывают нам мозг». Турист описал правила жизни в Мексике

Российский путешественник побывал в Мексике и рассказал о правилах жизни в этой стране, которые «взрывают мозг». Свои наблюдения он описал в блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

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По словам автора, правил дорожного движения в Мексике словно не существует: пешеход может пытаться перейти дорогу на зеленый свет, и все равно его никто не пропустит.

Кроме того, в этой латиноамериканской стране не бывает тихо.

«У нас были ночи, когда за окном сначала петухи начинали концерт, потом собаки устраивали перекличку, а потом в два ночи кто-то врубил мариачи на полную громкость», — пожаловался блогер.

Его также удивило, что в Мексике уход человека из жизни — это повод для вечеринки. Россиянин пояснил, что мексиканцы провожают на тот свет с танцами и музыкой.

Еще одна особенность, которую упомянул автор, — невозможность пить воду из-под крана.

«Один раз мы забыли про это правило и просто почистили зубы водой из-под крана. Наш желудок нам этого не простил», — заключил путешественник.

Ранее тревел-блогерша Марина Ершова назвала воду самой опасной вещью в Мексике. По ее словам, она загрязнена из-за старых труб.