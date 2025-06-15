Air Arabia планирует вывозные рейсы в Россию

Сегодня в течение дня сохранялась неопределенность по поводу перспектив возобновления рейсов авиакомпании Air Arabia. В отличие от flydubai этот перевозчик полностью остановил полеты в Россию и до последнего момента не уведомлял партнеров-туроператоров о своих планах.

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Драматизм ситуации в том, что непосредственно в ОАЭ у Air Arabia, по неофициальным данным, находится порядка 5000 пассажиров, ожидающих вылета в свои страны, из них около 2000 – в Россию. Разместить всех в отелях перевозчик оказался не в состоянии, поэтому бремя финансовых затрат легло на туроператоров и самих туристов, в случае если они покупали билеты самостоятельно. Кроме того, в зарубежных аэропортах зависли туристы со стыковочными билетами. Сажать их на рейсы в Шарджу в Air Arabia отказались из-за отсутствия достаточного количества мест для ожидания – местный аэропорт слишком мал.

Как рассказали «ТурДому» сразу в нескольких туроператорских компаниях, в головном офисе Air Arabia сегодня решали, что делать. Об итогах этого совещания официальной информации пока нет. Судя по тому, что в течение дня перевозчик продолжал отменять рейсы из РФ на 16 и 17 июня, вариант возврата к прежнему расписанию в полном объеме пока не рассматривается. Наши собеседники предполагают, что Air Arabia организует вывозные рейсы из Шарджи в Москву. Они могут начаться уже в понедельник, 16 июня. В пользу этой версии говорит тот факт, что на сайте Air Arabia на эту дату отменены только все рейсы в Ирак и Иран. Про другие страны ничего не говорится, при этом продажа билетов из Шарджи в Москву на 16 июня открыта.

Также редакции стало известно, что перевозчик предложил еще один вариант – доставить пассажиров только до Стамбула, а далее добираться в Россию за свой счет.

«​​Переделали брони у Air Arabia без доплаты Мале – Шарджа – Стамбул. Из Стамбула в их родной Екатеринбург отправили туристов "Аэрофлотом" и "Уральскими авиалиниями" за 19 и 17 тыс. руб.», – написал один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Этот вариант устроил не всех.

«Мы решили иначе. Каждому туристу подобрали индивидуальный вариант возврата в Россию, купив билеты в GDS-системах», – рассказали «ТурДому» в одной из компаний.

Ранее мы писали, что Air Arabia отменила вылеты до 15 июня, пассажирам предложили перебронировать перевозку или оформить ваучер.