Россия и Венесуэла возобновят чартерные рейсы с августа 2025 года

ТВ БРИКС

С августа 2025 года между Россией и Венесуэлой вновь начнут выполняться чартерные авиарейсы. Об этом сообщила министр народной власти по туризму Венесуэлы Летисия Гомес. Ее слова приводит Venezolana de Televisión, партнер медиасети TV BRICS.

Россия и Венесуэла возобновят чартерные рейсы с августа 2025 года
© РИА Новости

Как заявила Гомес, перелеты будут выполняться раз в неделю, каждый из них сможет перевозить до 430 пассажиров. Программа рассчитана на три года – туристам предложат поездки на остров Маргарита, в парк Канаима и другие популярные места на востоке Венесуэлы.

Рейсы запускают по двустороннему соглашению о сотрудничестве в сфере туризма. Гомес отметила, что инициатива реализуется по поручению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и направлена на укрепление связей с союзными государствами, а также на продвижение страны как международного туристического направления.

По оценкам властей, в 2025 году страну посетят более 15 тыс. туристов из России.

Стороны также планируют запустить прямые рейсы между российскими городами и такими венесуэльскими направлениями, как Каракас и Порламар.