Россия и Венесуэла возобновят чартерные рейсы с августа 2025 года

С августа 2025 года между Россией и Венесуэлой вновь начнут выполняться чартерные авиарейсы. Об этом сообщила министр народной власти по туризму Венесуэлы Летисия Гомес. Ее слова приводит Venezolana de Televisión, партнер медиасети TV BRICS.

Как заявила Гомес, перелеты будут выполняться раз в неделю, каждый из них сможет перевозить до 430 пассажиров. Программа рассчитана на три года – туристам предложат поездки на остров Маргарита, в парк Канаима и другие популярные места на востоке Венесуэлы.

Рейсы запускают по двустороннему соглашению о сотрудничестве в сфере туризма. Гомес отметила, что инициатива реализуется по поручению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и направлена на укрепление связей с союзными государствами, а также на продвижение страны как международного туристического направления.

По оценкам властей, в 2025 году страну посетят более 15 тыс. туристов из России.

Стороны также планируют запустить прямые рейсы между российскими городами и такими венесуэльскими направлениями, как Каракас и Порламар.