Израильская авиакомпания отменила все рейсы

Израильская авиакомпания El-Al отменила все рейсы до 17 июня включительно. Решение связано с сохраняющейся напряженной обстановкой на Ближнем Востоке и ограничениями в воздушном пространстве Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кроме того, El-Al продлила ограничения на полеты по ряду направлений до 23 июня. Это касается как вылетов, так и прилетов в страну. Под ограничения попали рейсы в Москву, Берлин, Тбилиси, Барселону, Батуми, Варшаву, Мюнхен и другие крупные города.

В компании уточнили, что следят за развитием событий. Как только ситуация позволит, бронирование билетов по приостановленным направлениям будет вновь открыто. Обновления появятся на официальном сайте авиаперевозчика.

13 июня Израиль провел широкомасштабную военную операцию против Ирана, в ходе которой были атакованы ядерные объекты, военная инфраструктура и представители командования. Операция под названием «Нация львов», по заявлению израильских властей, стала ответной мерой на усиливающееся ядерное противостояние.