Россиянам в Израиле советуют покидать страну на яхтах

Заблокированным в Израиле туристам предложили ещё один способ покинуть страну – через Кипр. Так как самолёты из Израиля сейчас не летают, этот путь предполагает аренду частной яхты или катера. Самые дешевые варианты начинаются от 200 евро за день. Это небольшие суда, которые, как правило, используют для коротких прогулок. Морской переход из Израиля до Кипра займет два дня, поэтому желающим проделать этот путь с комфортом придется потратить более существенную сумму. Международный аэропорт в Ларнаке работает, но россиянам для посещения Кипра необходима виза.

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Ещё одно предложение – отправиться на границу с Иорданией и оттуда при помощи таксистов или других людей с машиной поехать в столицу, Амман. Небо над этой страной тоже закрыто, поэтому вариант подойдет тем, кто верит, что воздушное пространство Иордании откроется раньше израильского.

Российские дипломаты в свою очередь советуют уезжать из Израиля через погранпереход «Бегин» («Таба») на границе с Египтом. Этот КПП работает круглосуточно.

Проблема с вылетом у россиян в Израиле и других странах Ближнего Востока возникла на фоне конфликта между Тель-Авивом и Тегераном, который с новой силой разгорелся на этой неделе. Множество граждан остаются на израильской территории. Ранее мы писали, что российские туристы не смогли своевременно вернуться домой после отдыха на Мальдивах и Шри-Ланке из-за отмены авиарейсов Air Arabia в Россию.