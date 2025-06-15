Минэк опубликовал рекомендации по ситуации с Израилем и Ираном

Туристам не следует отправляться в Израиль и Иран до нормализации обстановки. Такие рекомендации выпустило сегодня, 15 июня, Минэкономразвития.

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Ведомство предписало туроператорам и турагентам временно приостановить продвижение и реализацию турпакетов, а также отдельных туруслуг в эти страны. Кроме того, туркомпании должны информировать туристов, уже купивших туры или планирующих это сделать, о текущей ситуации в указанных ближневосточных государствах, а также о порядке расторжения договора.

Минэк напомнил, что в соответствии с законодательством «в сложившихся обстоятельствах туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации турпродукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое)». При отказе от поездки до ее начала туристу должны вернуть полную стоимость тура, а если россиянин досрочно прерывает отдых в Израиле или Иране – часть денег в сумме неоказанных турслуг.

Туристам, находящимся в указанных странах, рекомендовано быть осторожными в перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Ранее мы писали о впечатлениях россиянки, застрявшей в израильском Эйлате из-за закрытия воздушного пространства и отмены рейсов.