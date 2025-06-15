В «Турпомощи» рассказали о массовых отменах авиарейсов

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке российские туристы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), столкнулись с массовыми отменами и задержками авиарейсов, рассказали RT в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

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«Особенно сложная ситуация сложилась у тех, чей отдых подошёл к концу, а также у транзитных пассажиров, чьи стыковочные рейсы были отменены», — уточнили в ведомстве.

В «Турпомощи» уточнили, что туроператоры оперативно работают над решением возникших сложностей.

«Они организуют временное размещение в отелях для тех, кто не может вылететь в запланированные сроки, помогают с перебронированием билетов и оказывают необходимую поддержку на месте», — отметили в пресс-службе.

Туристам рекомендуется поддерживать связь со своими турфирмами для получения актуальной информации о статусе их рейсов.

Для самостоятельных путешественников ситуация значительно сложнее. Им приходится самим искать альтернативные рейсы через авиакомпании или агрегаторы, а также преодолевать трудности в аэропорту, добавили в ведомстве.

«В данном случае рекомендуем сразу проверить условия страховки — покрывает ли она задержку рейса и дополнительные расходы, по возможности продлить её, зафиксировать факт отмены рейса и максимально запастись водой и питанием», — рассказали в «Турпомощи».

Всем туристам, независимо от способа организации поездки, важно поддерживать запас средств на непредвиденные расходы, обеспечивать стабильную мобильную связь и регулярно проверять обновления на сайтах авиакомпаний и МИД России. Также рекомендуется сохранять все чеки и документы для возможной компенсации.

Более 30 авиарейсов между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами суммарно выполнят 15 июня российские и арабские компании.