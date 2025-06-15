Возвращавшиеся с Мальдив и Шри-Ланки россияне не попали домой

Российские туристы не смогли своевременно вернуться домой после отдыха на Мальдивах и Шри-Ланке из-за отмены авиарейсов Air Arabia в Россию. В подвешенном состоянии оказались и те, кто планировал улететь на тропические курорты через ОАЭ в ближайшее время. Причина форс-мажора – закрытие воздушного пространства на авиамаршрутах на фоне военного конфликта между Израилем и Ираном.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» отметили, что отдыхавших на Шри-Ланке россиян не посадили на рейс Air Arabia, объясняя отказ в перелете тем, что в Шардже не смогут предоставить ни размещения в отеле, ни альтернативного рейса, а места в аэропорту для длительного ожидания нет.

Летевшие из Мале транзитом через Шарджу туристы рассказали в чате, посвященном Мальдивам, что представители авиакомпании предоставили им отель на одну ночь, пообещав продлевать проживание в эмирате до возобновления полетов. Россиян ориентировали на возвращение 18 июня. Нежелающим так долго ждать было предложено улететь в Стамбул, а оттуда добираться до дома за свой счет.

В частности, пассажиры рейса G9 958 Шарджа – Москва с вылетом 15 июня в 21:20 сообщили, что получили от Air Arabia уведомление об отмене перевозки. Туристам предложили два варианта: улететь из ОАЭ на любом доступном рейсе по другим маршрутам без дополнительных затрат или согласиться на ваучер на уже уплаченную сумму для будущих поездок в течение года.

Нервозная обстановка и у туристов, которые лишь собираются в отпуск.

«Отменили наш рейс Air Arabia G9 806 Москва – Шарджа, соответственно, и пересадка на самолет до Бангкока сгорает, а у нас также куплены билеты и на Самуи», – поделились туристы в соцсетях.

Туристам из Екатеринбурга, собравшимся лететь в Мале через Шарджу 16 июня, по их словам, в авиакомпании посоветовали сдвинуть планы на отдых на 5 дней из-за отмены рейса. При этом в другом чате рассказали, что не понимают, смогут ли улететь 16 июня из Казани на Мальдивы: робот на горячей линии ответил, что нет, а оператор заверил, что рейс не отменяли.

Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в ОАЭ по безопасным маршрутам через воздушное пространство Египта, Пакистана и Омана. Авиакомпании Emirates и Etihad Airways рейсы также не отменяли. По данным Росавиации, свою полетную программу в Россию уже начал восстанавливать авиаперевозчик flydubai.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам, которые 13 июня не улетели из ОАЭ в Россию, туроператорские компании продлили проживание на время ожидания новых рейсов. Отдыхающим, которые не смогли улететь на курорт, было предложено перебронировать туры на ближайшие даты либо возврат средств.