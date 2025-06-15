Эксперт ответил, сколько 15 июня будет совершено рейсов между РФ и ОАЭ

Более 30 авиарейсов между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами суммарно выполнят 15 июня российские и арабские компании.

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Об этом сообщается в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

«Более 30 рейсов между Россией и ОАЭ (суммарно в обе стороны) выполнят сегодня российские и арабские авиакомпании», — указано в публикации.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель комиссии РСТ по авиаперевозкам Дмитрий Горин рассказал, как ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на цены на билеты.

В Израиле сейчас может находиться до 500 организованных туристов из России.

Группа «Аэрофлот» отменяет рейсы в Тегеран из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также корректирует маршруты полётов в ряд других стран, находящихся рядом с Ираном.