Тысячи российских туристов застряли в ОАЭ

Около двух тысяч россиян не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за конфликта Ближнем Востоке. О застрявших соотечественниках Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Выяснилось, что граждане ожидают вылета в Россию, находясь в отелях. В число ожидающих не попали те люди, которые должны вылетать по плану.

«Это число постоянно меняется: одни туристы улетают, у других подходит к концу отдых, третьи, которые используют ОАЭ как стыковочный хаб, прилетают сюда из третьих стран на пути домой», — разъяснили в АТОР.

В ассоциации отметили, что ирано-израильский конфликт ударил по туристическому бизнесу — однако «со стороны ОАЭ». Эта страна оказалась — не только массовым направлением летнего отдыха, но и одним из трех крупнейших пересадочных хабов (наряду с Турцией и Китаем), через который россияне организуют свои поездки, начиная от Европы, Юго-Восточной Азии (Бали, Таиланд, Малайзия и других), островов Индийского океана (Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланка) и заканчивая Африкой (Занзибар, Кения) и США.

В ночь на 14 июня Иран начал очередную волну ответных ракетных ударов по Израилю в рамках начатой в июне операции «Суровое наказание». Пуск ракет осуществляется из Тегерана, а также из города Керманшах на западе страны.