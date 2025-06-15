Топ-5 бюджетных стран для отдыха летом 2025 года

Турагент Адамушкина: в 2025 году отдохнуть за границей можно за 100 тысяч рублей. В 2025 году отдых в Европе или Азии стал не сильно дороже поездки на Чёрное море. Эксперт по туризму Олеся Адамушкина раскрыла реальные цены на жильё, питание и перелёты в популярных направлениях. Где можно сэкономить и сколько точно нужно заложить в бюджет для отдыха летом 2025 года — далее в материале.

Летом 2025 года российские туристы столкнулись с неприятным сюрпризом — отдых на отечественном побережье Чёрного моря может влететь в такую копеечку, что дешевле выйдет слетать в другую страну. Турагент Адамушкина рассказала, на какие направления можно обратить особое внимание.

Турция

Общая стоимость: от 100 000 рублей за неделю.

Проживание: от $40 (3165 рублей) в частном секторе до $60 (4750 рублей) за отель с завтраком.

Питание: ужин на двоих — $20–25 (1580−1980 рублей).

Перелёт: 35 000—45 000 рублей туда-обратно.

Греция

Общая стоимость: острова за 180 000—200 000 рублей.

Проживание: от €100 (9040 рублей), апартаменты — от €80 (7230 рублей).

Аренда авто: €40 (3615 рублей) в день.

Питание: ужин в таверне — €25 (2260 рублей).

Перелёт: 45 000—60 000 рублей.

Совет: бесплатные пляжи помогают сэкономить.

Черногория и Албания

Общая стоимость в Черногории: в Будве студия — от €55 (4970 рублей), ужин — €20 (1840 рублей) на двоих. Бюджет: 100 000—130 000 рублей.

Общая стоимость в Албании: апартаменты — от €35 (3160 рублей), кафе — €7–10 за блюдо. Две недели — до 140 000 рублей.

Испания

Проживание: от €70 (6325 рублей) за квартиру.

Транспорт: €1,5−2 (140–180 рублей) за поездку.

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