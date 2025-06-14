В России выясняют причины проблем с багажом на рейсах Turkish Airlines

Минтранс России и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на нескольких рейсах между Антальей и Внуково 13-14 июня. Об этом в Артем Кореняко.

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Авиакомпании рекомендовали в кратчайшие сроки решить вопрос с доставкой багажа в Москву и скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы для недопущения подобных случаев впредь.

В настоящее время российский аэропорт увеличил количество сотрудников, чтобы быстрее обработать заявки пассажиров на поиск багажа.

Ранее стало известно, что более 500 человек прилетели из Антальи в Москву без багажа. Пассажирам пришлось ждать около трех часов, чтобы написать заявление о потере, при этом они уехали домой без вещей — они остались в Анталье.