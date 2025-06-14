Тысячи туристов не могут вернуться в РФ из-за ирано-израильского конфликта

Тысячи российских туристов не могут вернуться на родину из Дубая и Шри-Ланки в связи с начавшимся конфликтом между Ираном и Израилем. Об этом в субботу, 14 июня, сообщил Mash.

© Вечерняя Москва

— <...> рейс авиакомпании Arabic air Шри-Ланка — Москва на 15 июня отменили. Люди долетают до Шарджи, но там застревают. Кому-то дают отель сразу, а кому-то — через 10 часов. Туроператоры оплачивают проживание и питание, но туристам приходится снова бронировать билеты, — говорится в публикации.

Некоторым туристам удалось улететь через Астану, столицу Казахстана. Для остальных россиян конкретных дат вылета нет — им предлагают авиабилеты с датой 16 июня и переносом в пять дней.

В частности, пассажирский рейс Дубай — Санкт-Петербург авиакомпании Flydubai перенесли на два дня, ограничения могут продлиться до 26 июня. Туристы жалуются, что не знают, когда смогут улететь. Подобная ситуация фиксируется и в Иордании — там застряло больше ста россиян, передает Telegram-канал.

В тот же день появилась информация о том, что более 500 российских туристов, которые прилетели из Антальи в столичный аэропорт Внуково на самолете авиакомпании Turkish Airlines, лишились багажа. Россиянам сообщили, что их вещи остались в турецком аэропорту. При этом процедура возврата поклажи может занять до одного месяца.