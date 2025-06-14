Россиянам посоветовали выбираться из Израиля через Египет

Туристы, застрявшие в Израиле из-за закрытия воздушного пространства, обращаются в посольство России с вопросом об эвакуации. Таких решений пока не принималось, поэтому россиянам рекомендуют сохранять спокойствие, а «тем, у кого имеется такая возможность, покинуть Израиль до нормализации обстановки».

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Дипломаты предлагают сделать это через погранпереход «Бегин» («Таба») на границе с Египтом, который работает круглосуточно.

Туристическую визу Египта советуют оформить заранее: 25 долларов США стоит однократная, 60 долларов – многократная. Улететь можно из любого аэропорта Египта, однако туристов предупреждают: воспользоваться можно будет только регулярными авиарейсами.

Некоторые уже маршрут проверили:

«Жила в Эйлате, в 5 утра выехала на такси, созвонилась с нужным человеком, он встретил в Табе и довез до места (все за оплату). Никакой визы не было. Оплатила налог, сканировала паспорт, дальше контроль прошла, и все».

«Мы уже в Египте. Границу прошли за 4 часа, людей не много», – рассказывают туристы.

А кто-то считает этот вариант ненадежным:

«Путь через Эйлат – Табу очень непростой, погранпереход может закрыться в любой момент, и есть риск зависнуть».

«Лучше сидеть в Израиле и ждать, чем спать в пустыне без еды, питья и билетов», – говорят сторонники такой позиции.

Других вариантов покинуть Израиль пока нет, так как рейсы отменены минимум до 16 июня.

Те, у кого пребывание в Израиле еще не закончилось, чувствуют себя относительно спокойно.

«Мы в Эйлате, на границе с Иорданией, Египтом и Саудовской Аравией. Паники в городе нет, все купаются и отдыхают. Программу нашей поездки отменили, так как до завтрашнего вечера по всей стране действует режим ЧП: практически все закрыто. Улететь из Израиля и Иордании сейчас нельзя: небо обеих стран закрыто, все рейсы отменены. Поэтому остается просто ждать, пить пиво, получать удовольствие от жизни и надеяться на лучшее», – рассказала одна из путешественников.

Туроператор «Интурист» сообщил TourDom.ru, что у него в Израиле сейчас тоже находятся туристы, но им пока беспокоится не о чем: