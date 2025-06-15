Туристы сутки не могут вылететь из Египта в Россию

Российские туристы, которые вчера должны были вернуться с курорта Шарм-эль-Шейх в Россию авиакомпанией AlMasria, до сих пор остаются в Египте.

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Рейс UJ 721 был назначен по расписанию в Екатеринбург на 14 июня в 14:30, а UJ 703 в Санкт-Петербург – в 17:15. Время отправления постоянно переносится, по последней информации на онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет из Египта ожидается в Екатеринбурге сегодня в 19:05.

В российском представительстве перевозчика нам рассказали, что пассажиры в Шарм-эль-Шейхе размещены в отелях – им продлено проживание или предоставлены гостиницы той же категории. В то же время в комментариях к посту по теме в тг-канале «Крыша ТурДома» есть сигналы от некоторых отдыхающих, что им приходилось подолгу ждать заселения в лобби:

«Спустя 15 часов ожидания привезли в другой отель на 5 часов поспать и в 9 утра снова отправили в аэропорт», – пишет один из наших подписчиков.

Туристов обещают вывезти из Египта «в ближайшее время»: «решается вопрос с резервным бортом, согласуются слоты с аэропортом Шарм-эль-Шейха», – пояснил порталу TourDom.ru представитель авиакомпании.

Из-за неприбытия самолетов в Санкт-Петербург и Екатеринбург задерживаются и вылеты из этих городов на египетский курорт. Как заверили в AlMasria, иногородним пассажирам, прибывшим на рейсы из этих городов, предоставлены гостиницы и «все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами».

Ранее мы писали, что туристы ищут альтернативы возвращения в Россию с Мальдив и Шри-Ланки из-за отмены рейсов Air Arabia.