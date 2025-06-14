«Наши мужчины не поймут». Россиянка рассказала о мужчинах в Египте

Российская путешественница побывала в Египте и рассказала о привычках местных жителей, которые «наши мужчины не поймут». Свои наблюдения она описала в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

«Как и многие мужчины южных кровей, египтяне очень трепетно относятся к своим волосам, считают их своим достоинством», — обратила внимание автор.

По ее словам, мужчины ухаживают за собой с малых лет, используют средства для укладки.

Кроме того, жители Египта часто ходят к барберам и приводят в порядок бороды, подводят глаза и отращивают длинные ногти на мизинцах. Россиянка объяснила, что это в мусульманской стране модно и считается красивым.

Ранее другая путешественница рассказала о нюансах брака в Мексике. По ее словам, русская душа может быть к такому не готова.