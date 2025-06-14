Российская авиакомпания на пять дней отменила рейсы в Эмираты

Из-за закрытия воздушного пространства Ирана «Победа» отменяет рейсы в ОАЭ и обратно с 18 по 23 июня, всем, у кого билеты на эти даты, предлагается оформить возврат средств. Об этом говорится в рассылке, которую получили пассажиры. На сайте авиакомпании продажа авиабилетов на рейсы до 23 июня включительно закрыта.

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Что касается ближайших дней, то с 14 до 17 июня самолеты по рекомендации Росавиации следуют в облет Ирана с промежуточной посадкой в Самаре – над Казахстаном, Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном. Время в пути увеличивается с 6 до 9 часов и больше. Например, сегодняшний рейс DP 991 отправился из Внуково в 01:26, прибыл в аэропорт Аль-Мактум в 12:32 (11:32 мск). Обратный рейс (DP 992) должен прибыть в Москву в 21:20 вместо 12:30.

Некоторые авиакомпании уже приостановили полеты между Россией и ОАЭ. Вчера стало известно, что Air Arabia отменила все сегодняшние рейсы из аэропортов России: три из Домодедово, по одному из Екатеринбурга, Казани и Самары.

Аналогичное решение об отмене вчера приняла flydubai, правда, как мы написали, частично полеты из Москвы в Дубай возобновились. Так, сегодня ночью в 00:32 из Внуково отправился рейс FZ 966, который по расписанию планировался накануне вечером, но был отложен из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.