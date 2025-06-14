Авиакомпания Flydubai возобновила полеты между Москвой и Дубаем

Авиакомпания Flydubai возобновила полеты из Москвы в Дубай. Сегодня ночью в 0:32 из Внуково отправился рейс FZ 966, который по расписанию планировался накануне вечером, но был отложен из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. Самолет облетел зону конфликта, проследовав через Афганистан и Пакистан, и приземлился в пункте назначения в 8:40. При этом часть туристов улететь не смогла: так как на онлайн-табло аэропорта рейс обозначался как отмененный, многие уехали домой и вернуться к вылету не успели. В авиакомпании, в свою очередь, заявили, что рейс не отменяли, а всего лишь задержали.

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Обратный рейс FZ 967, тоже отмененный накануне, должен вылететь из Дубая сегодня в 23:25. Изменился статус еще одного рейса в Москву:

«Должны были лететь сегодня в 19:20 рейсом FZ 987. Приходило смс об отмене. На табло вылета аэропорта Дубая написано "Ожидается". На сайте Flydubai указано "отменен", но при этом дает редактировать бронирование», — рассказывают пассажиры.

Между тем, на онлайн-табло аэропорта Внуково снова появились рейсы flydubai в Дубай на 15 и 16 июня. А путешественники пишут, что перевозчик рассылает ссылки для регистрации на вылеты, назначенные на воскресенье. Например, на FZ 965 в Москву:

«По номеру бронирования вчера был статус отмены, а сейчас даже доступна онлайн регистрация».

Тем, кто прошел эту процедуру, приходят посадочные талоны. Аналогичная информация поступает от пассажиров рейса FZ 963 в Новосибирск.

Некоторым из тех, кто должен был вылетать из Дубая, пришлось несколько раз менять планы:

«Должны были улететь вчера, но рейс отменили и продлили номер по 15 июня. А ночью прислали сообщение, что трансфер заберет из отеля в 10:00 и рейс состоится на 13:55. Сейчас уже прошли регистрацию, сидим в аэропорту, ждем вылета», — рассказывают туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса из 10 аэропортов России.