«За такое бьют по морде». Почему немецкий менталитет шокирует россиян

Челябинка Ксения Меньшикова с семьей гостила у подруги в Германии. Женщину шокировали местные нравы. По ее словам, за два месяца она не переставала удивляться манере немцев писать доносы.

© unsplash

«Мы приехали в гости с детьми. Сыну – пять лет, дочери исполнилось 10. У хозяев дома тоже есть дочка. Естественно, ребята бегали, смеялись, мы спросили соседей – не мешает ли им шум. Нам сказали, что все нормально, а через 10 минут прибыла полиция. То есть в глаза нам сосед улыбался, а сам уже вызвал полицейских. Мог бы сказать сам. В России за такое бьют по морде, если честно», – говорит челябинка.

Подруга рассказала ей, что подобное поведение для немцев в порядке вещей. Сама она припарковала машину недалеко от соседского дома. Хотя автомобиль не мешал проезду, сосед написал заявление, и хозяйку машины оштрафовали.

«В России ты можешь просто подойти и попросить убрать транспорт. В Германии им проще накатать заявление. Так, например, у друзей ночью включался автополив, и это тоже не понравилось соседям. Уж не знаю, чем он им мешал. Как итог – очередная жалоба. Никак не могла привыкнуть к такому», – призналась Ксения.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, чем были шокированы гостившие в России немцы.