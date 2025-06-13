Пассажиры flydubai рассказали, как на весь день застряли в аэропорту Ашхабада

Туристы, которые минувшей ночью вылетели в Дубай на борту flydubai, продолжают пытаться добраться до ОАЭ. Если в Баку некоторых людей расселили в гостиницы, то пассажирам рейса FZ980 Екатеринбург - Дубай повезло гораздо меньше.

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«Мы вылетели из Кольцово в 02:40. За 2 часа до прилета в Дубай мы начали снижаться, приземлились в итоге в Ашхабаде около 7 утра. Сейчас 20:00, и мы до сих пор сидим в неведении. Каждые 3 часа меняется информация на табло, и наш рейс переносится. Ни о какой гостинице речи не было – представители авиакомпании нам ответили, что аэропорт большой, места хватит всем. Еду раздали только через 10 часов после приземления», – рассказала туристка в беседе с журналистом TourDom.ru.

На какое то время рейс и вовсе пропал с табло.

«Сейчас на табло указано 21:00, но, скорее всего, опять перенесут - уже не верим. Идут разговоры, что могут вообще на утро сдвинуть и, соответственно, ночевать все будут в аэропорту. Мы самостоятельно летим, так что другой информации нет. Знаем только, что наша стыковка в ОАЭ на рейс в Будапешт сгорела. Соседи обращались к туроператору, там сказали, что вроде как в 22:30 самолет все-таки отправят».

Как утверждают туристы, некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь.