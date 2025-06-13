Как ситуация на Ближнем Востоке отразится на ценах на авиабилеты

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель комиссии РСТ по авиаперевозкам Дмитрий Горин рассказал, как ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на цены на билеты.

«Для организованных туристов, кроме возможной корректировки полётной программы, никаких изменений в ценовом плане, скорее всего, не будет», — заявил он в беседе с RG.RU.

По его словам, уже были ситуации, когда воздушное пространство наз Израилем закрывалось, и тогда стоимость туров и билетов, тем более оплаченных, не росла.

Как отметил Горин, основной фактор — продолжительность ограничений. Если они будут длительными, то у авиакомпаний появятся дополнительные расходы, и тогда цены на билеты и туры могут быть скорректированы в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что в Израиле сейчас может находиться до 500 организованных туристов из России.