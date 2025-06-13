Туроператоры продлевают проживание туристам в ОАЭ

Туроператоры в ручном режиме решают вопросы, возникающие из-за корректировок полетов в ОАЭ на фоне ирано-израильского конфликта. Наиболее сложная ситуация с программой эмиратской авиакомпании flydubai. На онлайн-табло есть отмененные рейсы в Россию из целого ряда городов, причем не только на сегодня. При этом сам лоукостер пока что не комментировал изменения на российском направлении, хотя официальное обращение выпустил. Но оно про временное прекращение полетов в несколько стран Ближнего Востока – в Израиль, Иорданию, Ирак, Иран, Ливан и Сирию.

«Пока речь идет об отмене рейсов на 13 июня, но также велика вероятность и отмен на 14-е число. Решения обоснованы обеспечением безопасности полетов, что является абсолютным приоритетом в организации авиаперевозок, и туроператоры на ситуацию повлиять не могут», – говорит генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

По мнению представителя туроператорской компании, глобальных проблем ожидать не стоит, так как в прошлом году перевозчикам уже приходилось ограничивать полеты через воздушное пространство Ирана, и на перестройку и согласование новых маршрутов потребовалось около суток:

«Такой сценарий логичен и сейчас, притом что понимание новых маршрутов и опыт пересогласования уже есть. Конечно, это удлинит логистику. К счастью, регион Ближнего Востока сейчас находится в низкой фазе спроса по сезонным факторам».

Активно работает с туристами туроператор Anex. Как сообщили в компании, отдыхающим, находящимся на курортах, будет предоставлено проживание на время ожидания рейса. Для получения дополнительной информации необходимо обратиться к гиду или на горячую линию. Принимающие компании контролируют ситуацию и готовы оказать всё необходимое содействие. Клиентам в России, чей рейс был отменен, предлагают перебронирование на другие даты поездки, альтернативные направления или возврат денежных средств.

Туроператор Fun&Sun сообщил, что совместно с авиакомпаниями обеспечит размещение туристов в отелях за рубежом до вылета их рейсов. Пассажиров, ожидающих отправления из России, просят ориентироваться на табло аэропорта. Их дополнительно проинформируют о новом времени вылета. Пассажирам отмененных рейсов будут предложены альтернативы либо возврат денежных средств.

Как сообщают турагенты, активно размещают в отелях и тех туристов, которые вынужденно оказались в третьих странах, из-за ухода на запасной аэродром тех рейсов, что летели в ОАЭ сегодня ночью: