В России приостановили продажу туров в Иран

Российские туроператоры приостанавливают продажу туров в Иран. Об этом TourDom.ru рассказали в компании ITM Group. На текущий момент в стране ещё находится одна группа. Сейчас клиенты компании находятся в Ширазе, которые продолжают намеченную ранее программу.

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«Обстановка в группе спокойная. Мы находимся на связи с принимающей компанией. При необходимости программа тура будет скорректирована. Туристы находятся в безопасности. Что касается приостановки рейсов между Москвой и Тегераном, то решения относительно наиболее комфортных вариантов возвращения туристов будут приниматься в зависимости от дальнейшего развития ситуации», – сообщила руководитель департамента продаж и разработки продукта ITM Group Юлия Соколова.

На текущий момент в Иране находятся не только туристы. Также известно, что в Иране остается Большой симфонический оркестр имени Чайковского. В его составе 51 артист, пишет ТАСС. Музыканты выступали 10 и 12 июня в Тегеране и Исфахане на фестивале российского оркестра. В настоящее время прорабатывается возможность их эвакуации.

Обстановка в Иране накалилась сегодня ночью – Израиль совершает обстрелы объектов на территории страны. Уже было задействовано около 200 истребителей. Погибли десятки человек, в их числе ученые и высокопоставленные иранские военные. Тегеран угрожает Тель-Авиву мощным ответным ударом. К этому же призывают и местные жители, выходящие на уличные акции. Тысячи людей требуют, чтобы руководство страны перешло к решительным мерам. Стихийные протесты вспыхивают по всему государству.

На фоне радикального ухудшения обстановки россиянам настоятельно посоветовали отказаться от поездок в Израиль и Иран. Сейчас их воздушное пространство закрыто, а все авиакомпании, которые следовали транзитом, выполняют рейсы в обход.