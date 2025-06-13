Российские туристы застряли в Баку из-за военного конфликта

Обострение ирано-израильского конфликта не прошло бесследно для туристов из России, которые в момент обмена ударами направлялись в страны, расположенные на Аравийском полуострове. Сразу несколько рейсов, летевших в страны, расположенные на Аравийском полуострове, вынужденно сели в Баку, из-за введения ограничений на полеты в воздушном пространстве Ирана и Израиля.

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Среди них сразу три рейса авиакомпаний flydubai, летевшие в Дубай из Казани, Санкт-Петербурга и Москвы. Прервать полет пришлось и борту Air Arabia, направлявшемуся из Москвы в Шарджу. Оказался в аэропорту Азербайджана и самолет Etihad Airways, выполнявший перелет Москва – Абу-Даби. Незапланированную посадку совершили и воздушные суда Jazeera Airways, направлявшиеся в Кувейт из Махачкалы и российской столицы.

Кроме того, в Баку совершили резервную посадку самолеты, летевшие из других стран по маршрутам Стамбул – Тегеран, Стамбул – Пхукет и Стамбул – Сингапур. Международный аэропорт Гейдар Алиев сообщает, что обеспечил прием всех незапланированных рейсов в полном соответствии с принципами безопасности пассажиров, комфорта и оперативной логистической координации.

Туристы ожидают дальнейших подробностей от перевозчиков, которые вынужденно меняют маршруты. У некоторых из пассажиров из-за незапланированных задержек пропущены стыковки в Шардже, Абу-Даби и Дубае.

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» вынужденно поменял маршруты перелетов из России в ОАЭ, Катар и на Мальдивы из-за военного конфликта Ирана и Израиля.