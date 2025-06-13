Ряд авиакомпаний отменили рейсы из Москвы

Иностранные авиакомпании вносят корректировки в расписание из-за ситуации с военным конфликтом между Израилем и Ираном. Рейс FZ968 авиакомпании flydubai из московского аэропорта Внуково сегодня откладывается на 14 часов. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло воздушной гавани. О ситуации в редакцию TourDom.ru сообщили сами пассажиры:

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«Вылет был запланирован на 05:15, но не состоялся. Переносили рейс каждый час. Теперь поставили на 19:00. Задержка 14 часов, ни питания, ни гостиницу не предложили. Теперь люди уже точно потеряют сутки отдыха», – подчеркивают наши подписчики.

Есть у арабского перевозчика и другие корректировки. Рейс FZ 989 из Дубая в Москву и обратный FZ990, который должен был вылететь в ОАЭ в 16:30 по московскому времени, отменены.

Также есть изменения в расписании аэропорта Домодедово – как на вылет, так и на прилет. Из Москвы на сегодня отменили рейсы Air Arabia в Шарджу и Абу-Даби. Самолеты оттуда до российской столицы тоже не вылетят.

Ранее мы писали, что российские авиакомпании меняют маршруты после закрытия воздушного пространства Израиля и Ирана. Ситуация меняется на фоне военного конфликта между странами. «Аэрофлот» уже отменил полеты в Тегеран из Москвы. Также не будет выполнен сегодняшний рейс SU520/521 Москва – Дубай – Москва. Он должен был вылететь в 8 утра.