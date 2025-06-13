Туристам из России рекомендовали отказаться от поездок в несколько стран

Посольство России в Тель-Авиве посоветовало гражданам РФ воздержаться от каких-либо поездок в Израиль. Об этом стало известно в пятницу, 13 июня.

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«В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации», — уточнили в дипмиссии.

Кроме того, там призвали покинуть территорию государства тех, у кого есть подобная возможность.

Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва раскритиковала резкую эскалацию напряженности между Ираном и Израилем.

Посольство России в Египте также призвало россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской атаки по Ирану.

13 июня ЦАХАЛ нанесла военный удар с воздуха по территории Ирана. Жители Тегерана сообщали о звуках взрывов и работе систем ПВО. Что известно об атаке к этому часу — в отдельном материале «Вечерей Москвы».