В Индии могут приостановить полеты самолетов типа Boeing Dreamliner 787-8

Власти Индии после крушения Boeing Dreamliner 787-8 могут приостановить полеты всех самолетов данного типа. Об этом сообщает телеканал NDTV.

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По данным анонимных источников, вероятнее всего, пройдут проверки безопасности американского широкофюзеляжного авиалайнера, поскольку по этому поводу ведутся переговоры между индийскими и американскими ведомствами.

«Решение будет принято по результатам расследования крушения», — уточнил собеседник издания.

Помимо этого, инсайдер уточнил, что также может пройти проверка в отношении стандартных операционных процедур по техническому обслуживанию самолетов.

Ранее в июне аэропорт в Индии отменил все рейсы после крушения Boeing с сотнями пассажиров.

12 июня самолет Air India, который летел из Ахмедабада в лондонский аэропорт Гатвик, потерпел крушение в жилом районе Индии. Согласно предварительной информации, причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов. По разным источникам, в результате происшествия не выжили больше 100 человек.