Из Пхеньяна в Москву отправился первый за 5 лет беспересадочный вагон

Первый беспересадочный вагон с 20 пассажирами впервые за пять лет отправился из Пхеньяна в Москву. Об этом сообщает в телеграм-канале российского посольства в КНДР.

В пятницу, 13 июня, посол Александр Мацегора, замдиректора Первого департамента Европы МИД КНДР О Чхоль Чжин, представитель РЖД в КНДР и сотрудники Министерства железных дорог КНДР проводили первых 20 пассажиров международного беспересадочного вагона.

Как отметили в посольстве, длина пути составляет более 10 тысяч километров и занимает больше недели, что считается "самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире". Дипломаты выразили надежду на рост турпотока и количества взаимных визитов.

Ранее сообщалось, что РЖД возобновят прямое сообщение Пхеньян – Москва с 17 июня. Беспересадочные рейсы Пхеньян – Хабаровск планировалось запустить с 19-го числа. Всего между российской и северокорейской столицами предусмотрены два рейса в месяц, а между Пхеньяном и Хабаровском – один раз в месяц.