Как много российских туристов могут находиться сейчас в Израиле

Российский союз туриндустрии заявил, что, по оценкам объединения, в Израиле сейчас может находиться до 500 организованных туристов из России.

Вместе с этим отмечается, что Тегеран не является самым популярным туристическим направлением — в данный момент там может быть не более 100 человек максимум.

«Это без учёта самостоятельных туристов, деловых поездок и других россиян, которые не попадают в статистику туристической отрасли», — подчеркнули в ведомстве.

Отдельно отмечается, что в Египте сейчас может находиться до 55 тыс. туристов из России. Туроператоры не фиксируют жалоб или массовых отмен бронирований.

Ранее сообщалось, что группа «Аэрофлот» отменяет рейсы в Тегеран из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также корректирует маршруты полётов в ряд других стран, находящихся рядом с Ираном.