Лучшие места в мире для путешествий в одиночку

Путешествие в одиночку дает определенную свободу: гибкий маршрут и незабываемые впечатления, которые невозможно получить, если вы путешествуете группой. Возможно, вы отмечаете важную веху в своей жизни, такую как потеря любимого человека или развод — путешествия в одиночестве отлично помогают исцелиться. Или, может быть, это просто желание воссоединиться с самим собой в красивой обстановке.

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При выборе направления для путешествий в одиночку следует учитывать несколько соображений, первое из них - решите ли вы сами составить маршрут или поручите эту работу агентству. Кроме того, крайне важна простая в использовании транспортная система из поездов, паромов и автобусов, особенно если вам неудобно брать машину напрокат.

Рассказываем о нескольких лучших местах в мире для путешествий в одиночку в 2024 году.

Оздоровительные процедуры в Таиланде

По всему миру проходят ретриты, в которых человек не должен произносить ни единого звука на протяжении недели, одни из лучших находятся в Таиланде. Отправляйтесь в Сиамский залив, а точнее, на остров Самуи. Это место отличается гористыми тропическими лесами, скрытыми водопадами и нетронутыми пляжами. Найдите подходящую программу оздоровления с комплексным планом, которым руководствуются врачи традиционной китайской медицины, массажисты, наставники по медитации и другие эксперты. Проведите свои дни в одиночестве, наслаждаясь процедурами массажа на фоне райских пейзажей.

Особая культура питания в Японии

Хорошо известная своей кухней, Япония является раем для путешественников-одиночек, желающих расширить свой вкусовой опыт. Особенно в Токио и Киото люди довольно часто ужинают в одиночестве. Помимо культуры питания, Япония известна своими гостеприимными местными жителями, что имеет решающее значение для позитивного опыта путешествий в одиночку. В Японии существует глубокое чувство взаимных обязательств, а это значит, что одинокие путешественники будут чувствовать себя в безопасности и о них позаботятся. А поскольку по стране очень легко передвигаться, рекомендуем добавлять в свой маршрут менее известные места, такие как Хоккайдо, Нара, Никко, Кобе, Канадзава и Ямагути.

Живописное путешествие на поезде по Португалии

Хорошо развитый и доступный транспорт помогает снизить возможные опасения при путешествии в одиночку, вот почему Португалия — относительно небольшая и удобная для навигации страна — хорошо подходит для одиночных приключений. Железнодорожные маршруты Португалии избавляют от необходимости в автомобиле: предлагаем начать с Порту и доехать до Лиссабона, а затем сесть на паром до района Компорта, чтобы отдохнуть на пляже. Путешествовать в одиночку здесь легко благодаря множеству отличных ресторанов, экскурсий по городу и возможностей для знакомства с культурой. Железнодорожная линия Дору считается самой живописной, отсюда открывается великолепный вид на реку и долину.

Поездка на велосипеде по винодельческому региону Аргентины

Объедините свою любовь к велоспорту с путешествием по винодельческому городу Аргентины Мендоса. Этот регион расположен у подножия горного хребта Анды и предлагает одни из самых восхитительных вин, производимых на сегодняшний день. Крутите педали по усаженными виноградниками тропам, останавливаясь по пути, чтобы открыть для себя вкусы яркой местной гастрономии.

Путешествие по островам Филиппин

Тропический архипелаг Филиппины включает более семи тысяч островов в Тихом океане. Для туристов-одиночек путешествие по островам будет легким делом благодаря сети паромов и самолетов, которые стратегически соединяют страну. Филиппины безопасны, дружелюбны, и здесь легко найти англоговорящих. Исследуйте подводные пещеры, ныряйте с маской и трубкой в бирюзовые воды, посетите рисовые террасы 2000-летней давности, поднимитесь на действующий вулкан — в общем, приключения на свежем воздухе здесь в моде.