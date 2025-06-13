Резидентам ОАЭ разрешили безвизовый въезд в Армению

Армения смягчила визовый режим для резидентов Объединенных Арабских Эмиратов. С 1 июля 2025 года у них появится возможность посещать страну без оформления визы. Ранее безвизовый режим действовал только для граждан ОАЭ.

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Как сообщил Комитет по туризму Армении, владельцы резидентских виз ОАЭ смогут находиться на территории Армении 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

При этом отмечается, что новые правила распространяются на владельцев паспортов всех стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также тех, кто имеет действующий вид на жительство в ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Омане и Катаре.

«Расширение безвизового режима на резидентов значительно повышает доступность страны для широкой аудитории экспатов из стран Залива», — отметили в Комитете.

Власти Армении надеются, что нововведение укрепит экономические связи, прослужит стимулом для наращивания турпотока, расширит деловые границы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий условия безвизового режима для граждан Грузии. Также с 30 июня 2025 года для граждан государств, которым разрешен безвизовый въезд на территорию России, станет обязательной электронная регистрация через мобильное приложение «Госуслуги RuID».