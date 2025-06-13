Турпоток из Москвы в Пекин растет стремительными темпами

Туристический поток из Москвы в Пекин вырос на 83% за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила журналистам заместитель директора управления по делам культуры и туризма Пекина Чжэн Фан.

"Особенно интересные цифры - это туристический поток из Москвы в Пекин, он увеличился за первые 5 месяцев, с января по май, на 83%, [по сравнению с аналогичным периодом 2024 года], это удивительно. Это связано также с более дружественной визовой политикой", - сказала она в рамках конференции "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина" в китайской столице.

Она отметила, что городские власти намерены улучшить все сервисы по приему туристов из Москвы и России в целом.

"У нас есть не только Запретный город, площадь Тяньаньмэнь и всем известная Великая Китайская стена, мы также развиваем уникальные маршруты и хотели бы представить еще 10 маршрутов, очень интересных, которые московский туризм может предлагать туристам из Москвы, из России", - добавила Чжэн Фан.

Как отметил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов, сейчас более 130 рейсов связывают Москву с различными городами Китая. Он добавил что на прошлой неделе представители департамента туризма и культуры Пекина презентовали для туроператоров Москвы 10 туристических маршрутов по Пекину.

"Уверен, озвученные цифры по росту турпотока из Москвы в Пекин будут и дальше продолжать расти", - добавил он.

Конференция "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина" проходит под эгидой фестиваля "Московские сезоны в Пекине", который открылся в столице КНР 12 июня.