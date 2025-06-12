Япония ужесточает правила въезда на фоне роста турпотока

Путешествие в Японию станет более регламентированным. Правительство страны намерено обязать туристов приобретать медстраховку, чтобы покрыть расходы на лечение и снизить нагрузку на местные больницы.

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Правительство Японии готовится к введению нового обязательного правила для всех иностранных туристов — оформления частной медицинской страховки. Эта мера, которая может вступить в силу уже в 2026 году, призвана решить растущую проблему неоплаченных медицинских счетов и снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны.

Как заявили в правительстве страны, власти устали бороться со случаями, когда иностранные гости получали медицинскую помощь, но уезжали, не оплатив счета. По данным японского Минздрава, только за один месяц около 90 туристов оставили долг в размере более 425 тысяч долларов. Новые правила призваны гарантировать, что все непредвиденные медицинские расходы будут покрыты.

В рамках ужесточения контроля иммиграционная служба получит доступ к спискам должников, и туристам, не оплатившим ранее медицинские услуги, могут отказать в повторном въезде.

«В связи с ростом числа работников и туристов из-за рубежа происходят случаи, вызывающие беспокойство у граждан», — пояснил цель нововведений премьер-министр Японии Исиба Сигэру.

Эти шаги предпринимаются на фоне рекордного роста турпотока. По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), за весь 2024 год страну посетило почти 100 тысяч туристов из России, что более чем в два раза превышает показатели предыдущего года. Общий же турпоток в марте 2025 года составил почти 3,5 миллиона иностранцев, а к 2030 году власти ожидают увеличения годового потока до 60 миллионов человек. Параллельно с введением обязательной страховки, Япония ужесточает и фискальную политику: планируется увеличение туристического сбора и изменение правил беспошлинной торговли.