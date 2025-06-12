Абхазия приняла первый рейс из Москвы на широкофюзеляжном лайнере

РИА "ФедералПресс"

В аэропорту Сухума приземлился первый широкофюзеляжный самолет Airbus A330-200 авиакомпании iFly. На борту воздушного судна, прилетевшего из московского аэропорта Шереметьево, находились 350 туристов. Это первый рейс подобного класса, принятый аэропортом имени Владислава Ардзинба.

Абхазия приняла первый рейс из Москвы на широкофюзеляжном лайнере
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«Он вылетел к нам из Москвы, аэропорт Шереметьево. Общее количество мест – 350, все билеты выкуплены», – отметил министр энергетики Абхазии Батал Мушба.

По словам заместителя министра туризма Абхазии Дмитрия Зантария, пассажиры рейса –организованные туристы, заранее забронировавшие места размещения. Он уточнил, что рейс станет регулярным: сначала – ежедневно, а начиная с 28 июня и до конца летнего сезона – дважды в день.

Прилет гостей сопровождался торжественной встречей: пассажиров встречали национальными песнями, танцами и угощениями. Многие из туристов отметили, что получили сувениры в подарок сразу по прилету.

Одна из прибывших пассажиров, жительница Москвы по имени Марина, рассказала, что уже много лет отдыхает в Абхазии и с радостью восприняла новость о прямом авиасообщении. Она подчеркнула, что возможность лететь без пересадок особенно удобна для семей с детьми.

Напомним, первый рейс в Международный аэропорт имени Владислава Ардзинба был выполнен 1 мая 2025 года, после чего началось регулярное сообщение между Россией и Абхазией, прерванное на протяжении 30 лет.