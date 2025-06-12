Абхазия приняла первый рейс из Москвы на широкофюзеляжном лайнере

В аэропорту Сухума приземлился первый широкофюзеляжный самолет Airbus A330-200 авиакомпании iFly. На борту воздушного судна, прилетевшего из московского аэропорта Шереметьево, находились 350 туристов. Это первый рейс подобного класса, принятый аэропортом имени Владислава Ардзинба.

«Он вылетел к нам из Москвы, аэропорт Шереметьево. Общее количество мест – 350, все билеты выкуплены», – отметил министр энергетики Абхазии Батал Мушба.

По словам заместителя министра туризма Абхазии Дмитрия Зантария, пассажиры рейса –организованные туристы, заранее забронировавшие места размещения. Он уточнил, что рейс станет регулярным: сначала – ежедневно, а начиная с 28 июня и до конца летнего сезона – дважды в день.

Прилет гостей сопровождался торжественной встречей: пассажиров встречали национальными песнями, танцами и угощениями. Многие из туристов отметили, что получили сувениры в подарок сразу по прилету.

Одна из прибывших пассажиров, жительница Москвы по имени Марина, рассказала, что уже много лет отдыхает в Абхазии и с радостью восприняла новость о прямом авиасообщении. Она подчеркнула, что возможность лететь без пересадок особенно удобна для семей с детьми.

Напомним, первый рейс в Международный аэропорт имени Владислава Ардзинба был выполнен 1 мая 2025 года, после чего началось регулярное сообщение между Россией и Абхазией, прерванное на протяжении 30 лет.