Турецкие отели ввели ценообразование как у авиакомпаний

Турецкие отели внедряют динамическое ценообразование по примеру авиакомпаний. Теперь стоимость номера может меняться в процессе бронирования, что усложняет планирование отдыха.

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В этом сезоне турецкие отели внедряют новую систему ценообразования, которая может создать дополнительные трудности для туристов. Теперь стоимость проживания будет меняться в режиме реального времени в зависимости от спроса — по принципу, который давно используют авиакомпании.

Речь идёт о так называемом «динамическом ценообразовании»: пока турист оформляет бронирование, стоимость номера может резко возрасти — вплоть до 20 процентов. Это делает процесс планирования отдыха менее предсказуемым.

Нововведение особенно осложняет работу туроператоров. Например, турист может выбрать тур в пятницу, а уже к понедельнику, когда он приходит оплатить его в офисе, стоимость номера оказывается выше. Кроме того, такая модель практически исключает возможность оплаты в рассрочку — за это время цена может существенно измениться.

Возврата к прежней, фиксированной схеме бронирования не предвидится. При этом определённое преимущество получают те, кто готов сорваться в отпуск в последний момент: если отель не заполнен, ближе к датам заезда цены могут снизиться.

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