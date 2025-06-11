Россияне назвали любимую страну для путешествий

Большинство россиян назвали своей любимой страной для путешествий Италию ― европейское государство выбрали 10,4 процента респондентов. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Вторую строчку заняла Турция ― 5,4 процента голосов, а на третьем месте расположились Испания и Таиланд ― по 5 процентов. Также в пятерке лидеров оказались Греция (3,9 процента) и Белоруссия (2,9 процента).

Ранее итальянец побывал в Санкт-Петербурге и предпочел этот город Парижу. При этом он обратил внимание на большое количество прохожих в вычурной одежде, с необычным макияжем и прическами.