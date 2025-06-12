Во сколько обошелся самый дорогой отдых в июне

Аналитики рассказали о самых дорогих бронированиях россиян, которые планируют провести выходные в честь Дня России в отпуске. Самым затратным стал отдых в Нидерландах.

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Россияне используют длинные выходные, выпавшие в честь Дня России, как короткий отпуск, бронируя короткие поездки как внутри страны, так и за границу.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, где четырехдневный отпуск выйдет дороже всего.

Самым дорогим отельным бронировнаием июня стал Амстердам. За петушествие на длинные выходные в Нидерланды с отдыхом в пятизвёздочном отеле с завтраками россияне отдали 544 тыс. рублей.

Каникулы в Барселоне, где двое россиян забронировали номер в пятизвёздочном отеле, обошлись в 339 тыс. рублей. При этом питание в эту сумму не входит.

Отдых в Черногории на троих с завтраками обошелся в 259 тыс. рублей, а проживание в пятизвёздочной гостинице в Завидово на пятерых - 267 тыс. рублей.

Отличилась и северная столица, четверо путешественников будут отдыхать в четырёхзвёздочной гостинице в самом центре города за 263,4 тыс. рублей.

Ранее россиянка рассказала, что осталась недовольна дорогим отдыхом на Кубе по системе «всё включено». Напомним, что Бурятия вошла в число лучших бюджетных направлений для туризма в России.