Туриста возмутил «ненавязчивый сервис» в гостиницах Нью-Йорка

Историю своего недавнего, не самого удачного опыта с гостиницами Нью-Йорка описал автор одного из тг-каналов.

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Туриста привлекло месторасположение гостиницы – на Таймс Сквер, достойный рейтинг и симпатичные фото. Однако по прибытии на место выяснилось: в отеле нет горячей воды, о чем гостю «буднично сообщили на ресепшен». После отказа заселяться пообещали вернуть деньги через неделю.

Альтернатива в районе той же Таймс Сквер, Yotel, обошлась дороже – 330 долларов в сутки или 1320 долларов за все время пребывания. Но здесь разочаровали неработающий сейф и отсутствие вешалок в шкафу. Лишь через 2 часа ожидания гостю соблаговолили поменять номер.

Кстати, первая гостиница не вернула деньги за отмененное бронирование:

«Ни через неделю, ни через две, ни до сих пор. Куча писем в гостишку, звонки через Атлантику, а толку ноль. На гугл-картах на днях увидел, что отель закрылся! И таких лохов, как я, набежал в комментариях целый Гудзон», – пишет турист.

В обсуждении темы в тг-канале «Крыша ТурДома» наши подписчики, недавно также побывавшие в США, отчасти согласны с мнением автора публикации: рассчитывать на достойный сервис в городских отелях крупных мегаполисов приходится не всегда.

«Проще взять в аренду машину и отправиться в пригород – будет дешевле и качественнее», «За 100 долларов за ночь в Нью-Йорке или Вашингтоне сейчас реально остановиться разве что в “клоповнике” из картона», – пишут в комментариях.

Некоторые считают, что турист выбрал не самый удачный район:

«Таймс Сквер – там же людские толпы круглые сутки и галдеж. Люблю Union Square – там гораздо спокойнее. Но таки да. Отельчики странные, и им абсолютно пофиг на постояльцев. Туалет и душевые в коридоре, номера размером с собачью конуру – это типа нормальная практика».

Ситуация с сервисом в гостиницах была заметно лучше до пандемии ковида, вспоминают свой личный опыт наши подписчики:

«Посещал в прошлые годы Штаты почти 10 раз – ни разу ни с какими проблемами с отелями не сталкивался. Наоборот, часто номера апгрейдили в Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе. Иногда долго возвращали залог, но тут не знаю, кого винить – гостиницу или банк», «В 2019-м останавливались в четырех отелях, везде всё хорошо и приветливо».

Руководитель одного из туроператоров, много путешествующий по миру и недавно вернувшийся из США, подтвердил порталу TourDom.ru: пандемия больно ударила по гостиничному бизнесу этой страны, особенно пострадал сегмент городских отелей. Качество сервиса снизилось, а цены «взлетели в космос». По его мнению, в том же Нью-Йорке лучше ориентироваться на категорию отелей 4*+, но ценник от 1 тыс. долларов за ночь на такие варианты не должен вызывать удивления. Чтобы не рисковать качеством сервиса, рекомендуется выбирать гостиницы старых известных брендов. Что касается относительно бюджетных, но достойного уровня отелей, то номера в них пользуются очень высоким спросом, бронировать нужно за несколько месяцев до заезда.