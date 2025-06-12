Россиянам рассказали, куда не стоит ехать с загранпаспортом старого образца

Гражданам России, обладающим только пятилетним заграничным паспортом без биометрии, путешествовать стало еще сложнее, причем даже по собственной стране. Об этом пишет «Петербургский дневник».

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Среди стран, которые перестали принимать загранпаспорт старого образца с начала 2025 года, — Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия и Эстония. Отмечается, что Франция открыта для россиян с пятилетними паспортами только в том случае, если они успели получить шенгенскую визу до начала июня, при этом граждан младше 15 лет обещают пускать по пятилетним паспортам без биометрии.

По словам игроков туриндустрии, страны, где загранпаспорта старого образца оказались под запретом, нельзя использовать даже как пересадочный хаб. В случае если гражданина не пускают в страну, компания-перевозчик должна доставить его обратно. В связи с этим авиакомпании заранее оценивают риски и могут просто не пустить пассажира на рейс.

Помимо этого, как сообщили в РЖД, у россиян с небиометрическими загранпаспортами могут возникнуть проблемы на пути в Калининградскую область и обратно.

«С недавнего времени при пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом были зафиксированы случаи, когда пограничные службы Литвы высаживали пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ», — информировала пресс-служба компании.

Россиянам рекомендовали приобретать билеты не позднее чем за 28 часов до отправления поезда, а также заранее оформить упрощенный проездной документ на железной дороге и заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литовской Республики.

Между тем директор одной из туркомпаний Лариса Холмова посоветовала отдыхающим заранее оформить биометрический паспорт. Документ можно получить, даже если не закончился срок действующего пятилетнего паспорта. При этом, если сделать это не представляется возможным, следует изучить информацию о том, какие документы еще можно предоставить для въезда в страну назначения.